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Новый глава Института нацпамяти прокомментировал значение фигур Бандеры и Шухевича

Новый глава Института нацпамяти прокомментировал значение фигур Бандеры и Шухевича

Киев  •  УНН

 • 63696 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Для Украины важно понимать, как сформировалось Украинское государство, что это не на пустом месте возникла сложная многовековая история. Так, существует много советских мифов о Бандере и Шухевиче, сейчас украинцам важно знать об истории, чтобы правильно для себя определить, кто герой, а кто нет. Об этом новый глава Института национальной памяти Антон Дробович заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"История освободительной борьбы, и борьба за украинскую государственность - она испытывала огромные идеологические воздействия Советского Союза, начиная от затирки, заканчивая откровенной фальсификацией истории и демонизацией людей, которые боролись за независимость Украины. Институт национальной памяти должен проливать свет на эти вопросы и развенчивать эти мифы", - отметил он.

Дробович отметил, что фигуры Бандеры и Шухевича действительно вызывают полярные оценки в украинском обществе, поэтому в Украине необходимо проводить диалог между гражданами.

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"Вместе с тем мы должны развивать и понимать, что фигуры Бандеры и Шухевича действительно вызывают полярные оценки в украинском обществе. И как должен на это реагировать Институт национальной памяти? Проводить диалог между гражданами. Цель которого очень проста: чтобы люди, которые имеют вопрос к фигурам этих людей получали не пакет рекомендаций, почему это герои, центральные органы исполнительной власти не должны заниматься рассказыванием стране, кто в них герои. это граждане Украины определят, кто в них герой, или соответственно уполномоченный орган. Институт национальной памяти должен рассказывать, почему для одних граждан эти люди ценны, и в данном случае речь идет о вкладе в государство. Для Украины важно понимать, как сформировалось Украинское государство, что это не на пустом месте возникла сложная многовековая история. Эти фигуры - конкретный элемент этой истории. Мы должны рассказать, почему для многих людей в Украине так ценны эти люди", - добавил глава Института нацпамяти.

Он отметил, что людям необходимо рассказать, какой вклад они сделали для Украины.

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"Надо рассказать, что 2 млн человек ценят их, потому что они сделали этот вклад, когда большинство населения сидели спокойно на советских кухнях, и не хотело ничего делать против Советского Союза, а в это время в тюрьмах, в подвалах расстреливали людей за инакомыслие - эти люди поднялись с оружием. Кто-то вступил в союз с нацистами, кто-то не вступил в союз, а просто сам по себе боролся и против одного тоталитарного режима, и против другого. Вот история, которую нужно знать. Люди сами сделают оценки, зная полноту информации", - подытожил он.

Напомним, Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский представил нового главу Института национальной памяти Антона Дробовича, который назвал приоритеты своей деятельности.

Ранее Дробович рассказал, почему памятник Ватутину нельзя "декоммунизировать".

Как сообщалось в УНН, глава Института нацпамяти планирует встретиться с послом Польши в следующем месяце, а также Дробович заявил, что не планирует менять команду Института.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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