Дробович розповів, чому пам’ятник Ватутіну не можна "декомунізувати"

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Прізвища "Ватутін" немає у списку на декомунізацію, але навіть якщо і був, то його пам’ятник у Києві не можна демонтувати, адже це не просто пам’ятник, а могила. Про це новий голова Інституту національної пам’яті Антон Дробович заявив під час пресконференції, передає кореспондент УНН.