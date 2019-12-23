Дробович розповів, чому пам’ятник Ватутіну не можна "декомунізувати"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Прізвища "Ватутін" немає у списку на декомунізацію, але навіть якщо і був, то його пам’ятник у Києві не можна демонтувати, адже це не просто пам’ятник, а могила. Про це новий голова Інституту національної пам’яті Антон Дробович заявив під час пресконференції, передає кореспондент УНН.
"Сам Ватутін... Цього прізвища немає у списку на декомунізацію, в силу різних обставин, я вивчаю це питання. Навіть якби він і був у цих списках і підпадав під декомунізацію, існує окремий виняток щодо могил. Це не просто пам’ятник Ватутіна, це могила Ватутіна. В таких випадках процедура зовсім інша, не може бути демонтований пам’ятник. Ми вивчаємо це питання. Зацікавленість, можливо, родичів щодо цього. Але, прямо зараз закон не передбачає ніяких дій в цьому напрямку", - зазначив він.
Нагадаємо, Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський представив нового голову Інституту національної пам’яті Антона Дробовича, який назвав пріоритети своєї діяльності.
Як повідомлялося раніше в УНН, голова Інституту нацпам'яті планує зустрітися з послом Польщі наступного місяця, а також Дробович заявив, що не планує змінювати команду Інституту.