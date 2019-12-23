Дробович рассказал, почему памятник Ватутину нельзя "декоммунизировать"

"Сам Ватутин... Этой фамилии нет в списке на декоммунизацию, в силу различных обстоятельств, я изучаю этот вопрос. Даже если бы она и была бы в этих списках и подпадала бы под декоммунизацию, существует отдельное исключение касательно могил. Это не просто памятник Ватутина, это могила Ватутина. В таких случаях процедура совсем другая, не может быть демонтирован памятник. Мы изучаем этот вопрос. Заинтересованность, возможно, родственников по этому поводу. Но, прямо сейчас закон не предусматривает никаких действий в этом направлении", - отметил он.

Напомним, Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский представил нового главу Института национальной памяти Антона Дробовича, который назвал приоритеты своей деятельности.

Как сообщалось ранее в УНН, глава Института нацпамяти планирует встретиться с послом Польши в следующем месяце, а также Дробович заявил, что не планирует менять команду Института.