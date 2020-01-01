Факельное шествие ко дню рождения Бандеры двинулось Киевом

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 52376 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 124313 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 130066 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 128055 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 153231 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 112695 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 112753 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109974 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132331 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130894 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Факельное шествие ко дню рождения Бандеры двинулось Киевом

Факельное шествие ко дню рождения Бандеры двинулось Киевом

Киев  •  УНН

 • 24543 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. В Киеве от памятника Тарасу Шевченко двинулась факельное шествие по случаю 111-й годовщины со дня рождения лидера Провода ОУН (б) Степана Бандеры, передает корреспондент УНН.

Так, активисты формировали колонну на улице Владимирской, между памятником Кобзарю и университетом. Участники зажгли факелы и двинулись к площади Независимости.

Напомним, новый глава Института нацпамяти прокомментировал значение фигур Бандеры и Шухевича.

“История освободительной борьбы, и борьба за украинскую государственность — она испытывала огромное идеологическое воздействие Советского Союза, начиная от затирки, заканчивая откровенной фальсификацией истории и демонизацией людей, которые боролись за независимость Украины. Институт национальной памяти должен проливать свет на эти вопросы и развенчивать эти мифы”, — отметил он.

Дробович отметил, что фигуры Бандеры и Шухевича действительно вызывают полярные оценки в украинском обществе, поэтому в Украине необходимо проводить диалог между гражданами.

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