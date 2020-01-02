Послы Польши и Израиля обеспокоены чествованием памяти Бандеры и Липы в Украине

"С большим беспокойством и печалью мы заметили, что представители власти разных уровней Украины, в том числе Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация до сих пор отмечают исторические события и их фигуры, которые нужно раз и навсегда осудить", - говорится в заявлении.

В частности, послы отметили, что 24 декабря Львовский областной совет принял постановление, направленное на выделение государственных средств в 2020 году в память "нацистского коллаборанта Андрея Мельника, а также ксенофобского, антисемитского и антипольского писателя Ивана Липы и его сына Юрия Липы, который является создателем расистской теории украинской расы".

"Кроме того, 1 января Киевская городская государственная администрация на своем здании выставила баннер с изображением Степана Бандеры. Помня о наших невинных братьях и сестрах убитых в 1939-1945 годах на оккупированных территориях Польши, которые сегодня являются частью Украины, мы, послы Польши и Израиля, считаем, что чествование людей, которые активно пропагандировали этнические чистки является оскорблением, и приводит к противоположному желаемому результату в борьбе с антисемитизмом и процессу примирения наших народов", - отметили послы.

Они отметили, что в настоящее время правительства Израиля и Польши делают все возможное, чтобы предотвратить дальнейшие нападения на евреев, которые происходят в разных странах, а также чтобы предотвратить попытки искажения истории Второй мировой войны.

"Поэтому мы ожидаем, что также Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация присоединятся к диалогу с целью поиска правды. Со своей стороны, мы готовы содействовать для лучшего сотрудничества с учреждениями в Израиле и Польше, в том числе с Яд Вашем и Институтом национальной памяти", - говорится в заявлении.

Напомним, 1 января в Киеве прошло факельное шествие по случаю 111-й годовщины со дня рождения лидера Провода ОУН (б) Степана Бандеры.