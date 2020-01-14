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МИД Украины отреагировал на заявления Израиля касательно "антисемитов"

МИД Украины отреагировал на заявления Израиля касательно "антисемитов"

Киев  •  УНН

 • 17859 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявление внешнеполитического ведомства Государства Израиль касательно чествования в Украине “антисемитов и убийц евреев”, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

“В связи с заявлением МИД Израиля от 13 января 2020 года подчеркиваем, что Украина решительно осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма, а органы власти на всех уровнях прилагают усилия для борьбы с их проявлениями. Это было также признано влиятельными международными и неправительственными организациями, а также Министерством по делам диаспоры Израиля. Такая оценка совпадает с данными еврейской общины Украины и национальных правозащитных неправительственных организаций”, — указано в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что: “Сохранение исторической памяти о трагедии Холокоста в Украине, восстановление исторической справедливости, в т.ч. в отношении тех, кто боролся за независимость нашего государства и чью память в угоду своим интересам опозорила пропагандистская машина СССР, и в дальнейшем оставаться важными направлениями государственной политики Украины”.

“Еще раз подчеркиваем, что цивилизованные нации должны исходить из принципа честь всех погибших, а дискуссии в этой сфере должны продолжаться на уровне историков и экспертов, а не политиков”, — добавили в МИД.

Напомним, Министерство иностранных дел Израиля осудило публичное чествование в Украине “антисемитских идеологов украинского национального движения” и “ответственных за убийство евреев во время Холокоста”.

Накануне, посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в ходе встречи в МИД Израиля довел до израильской стороны позицию о контрпродуктивности публичной дискуссии, проводимой Послом Израиля в Украине Джоэл Лионом.

Стоит напомнить, что в начале года посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий и Посол Израиля в Украине Джоэль Лион выразили обеспокоенность из-за того, что Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация до сих пор отмечают исторические события и их фигуры, которые “нужно раз и навсегда осудить”.

Впоследствии, в Министерство иностранных дел Украины был приглашен Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Польша в Украине Бартоша Цихоцкого.

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