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МЗС Ізраїлю: ми засуджуємо вшанування в Україні відповідальних за вбивство євреїв

МЗС Ізраїлю: ми засуджуємо вшанування в Україні відповідальних за вбивство євреїв

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Міністерство закордонних справ Ізраїлю засудило публічне вшанування в Україні “антисемітських ідеологів українського національного руху” та “відповідальних за вбивство євреїв під час Голокосту”. Відповідну заяву ізраїльського МЗС оприлюднила пресслужба відомства в понеділок, 13 січня, передає УНН.

“Особи, відповідальні за вбивство євреїв під час Голокосту та погромів, а також антисемітські ідеологи українського національного руху останнім часом стали предметом публічного вшанування в Україні. У відповідь на це й на розголос в українській пресі ізраїльське міністерство закордонних справ висловлює засудження цих явищ”, — вказано у повідомленні.

У зовнішньополітичному відомстві Держави Ізраїль також наголосили, що “збереження пам’яті про Голокост та боротьба з антисемітизмом — включно із глорифікацією антисемітів та вбивць євреїв — не є внутрішньою справою жодної країни”.

“Навпаки, це основний обов’язок та відповідальність кожного ізраїльського дипломата. Це є проявом спільного морального обов’язку перед Ізраїлем та його багатьма союзниками по всьому світу”, — наголошується в заяві.

Напередодні, посол України в Ізраїлі Геннадій Надоленко у ході зустрічі в МЗС Ізраїлю довів до ізраїльської сторони позицію щодо контрпродуктивності публічної дискусії, яка проводиться Послом Ізраїлю в Україні Джоелєм Ліоном.

Варто нагадати, що на початку року посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький і Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон висловили занепокоєння через те, що Львівська обласна рада та Київська міська державна адміністрація досі відзначають історичні події та їх постаті, які “потрібно раз і назавжди засудити”.

Згодом, до Міністерства закордонних справ України було запрошено Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Польща в Україні Бартоша Ціхоцького.

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