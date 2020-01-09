Посол України в Тель-Авіві висловив позицію щодо заяв ізраїльського посла у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Посол України в Ізраїлі Геннадій Надоленко у ході зустрічі в МЗС Ізраїлю довів до ізраїльської сторони позицію щодо контрпродуктивності публічної дискусії, яка проводиться Послом Ізраїлю в Україні Джоелєм Ліоном, пише УНН з посиланням на Facebook-сторінку посольства України в Державі Ізраїль.
“9 січня Посол України в Ізраїлі Геннадій Надоленко у ході зустрічі в МЗС Ізраїлю довів до ізраїльської сторони позицію щодо контрпродуктивності публічної дискусії, яка проводиться Послом Ізраїлю в Україні Джоелєм Ліоном, щодо внутрішніх питань української політики, зокрема, в контексті спільної заяви Послів Ізраїлю та Республіки Польща в Україні від 2 січня 2020 року”, — вказано у повідомленні.
Посол України наголосив, що відродження та збереження національної пам’яті українського народу є одним з пріоритетних напрямів державної політики України. Дискусії у цій сфері мають проходити на рівні істориків і експертів.
Варто нагадати, що на початку року посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький і Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон висловили занепокоєння через те, що Львівська обласна рада та Київська міська державна адміністрація досі відзначають історичні події та їх постаті, які “потрібно раз і назавжди засудити”.
Згодом, до Міністерства закордонних справ України було запрошено Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Польща в Україні Бартоша Ціхоцького.