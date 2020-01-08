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До МЗС викликали посла Польщі

До МЗС викликали посла Польщі

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 січня. УНН. До Міністерства закордонних справ України було запрошено Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Польща в Україні Бартоша Ціхоцького. Про це повідомляє пресслужба МЗС України, передає УНН.

"8 січня 2020 року до МЗС України було запрошено Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Польща в Україні Бартоша Ціхоцького. Під час бесіди та у контексті обговорення факту спільної заяви Послів Республіки Польща та Держави Ізраїль від 2 січня увагу польського посла було привернуто до контрпродуктивності публічної дискусії щодо внутрішніх питань української політики", - йдеться У повідомленні.

Повідомляється, що під час бесіди також було зазначено, що в ході контактів на вищому рівні керівництва України і Польщі домовлено про розбудову діалогу з історичних питань на експертному рівні, що потребуватиме додаткових зусиль, у тому числі дипломатичних, у напрямку забезпечення конструктивної співпраці фахівців у сфері історичної пам‘яті.

Крім того, було домовлено про конкретні кроки у цьому напрямі.

Нагадаємо, 2 січня Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький і Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон висловили занепокоєння через те, що Львівська обласна рада та Київська міська державна адміністрація досі відзначають історичні події та їх постаті, які "потрібно раз і назавжди засудити".

Речниця МЗС України Катерина Зеленко пізніше відповіла на заяву послів, що дружні і партнерські відносини між Україною з одного боку, та Польщею і Ізраїлем з іншого, є надважливим надбанням, і сторони мають стояти на його сторожі, запобігати будь-яким спробам спровокувати напруження у двосторонніх відносинах, зокрема на тлі різнотлумачень і підходів до історичної пам'яті.

Після цього у коментарі Посольства Республіки Польща в Україні від 4 січня для "Польського радіо" зазначено, що заява речниці МЗС України Катерини Зеленко не була офіційним повідомленням МЗС України і що її слова - суб'єктивна точка зору щодо історичної політики Києва.

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