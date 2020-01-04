Польське посольство розкритикувало заяву речниці МЗС України

КИЇВ. 4 січня. УНН. У коментарі Посольства Республіки Польща в Україні від 4 січня для "Польського радіо" зазначено, що заява речниці МЗС України Катерини Зеленко не була офіційним повідомленням МЗС України і що її слова - суб'єктивна точка зору щодо історичної політики Києва, інформує УНН.