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Польське посольство розкритикувало заяву речниці МЗС України

Польське посольство розкритикувало заяву речниці МЗС України

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. У коментарі Посольства Республіки Польща в Україні від 4 січня для "Польського радіо" зазначено, що заява речниці МЗС України Катерини Зеленко не була офіційним повідомленням МЗС України і що її слова - суб'єктивна точка зору щодо історичної політики Києва, інформує УНН.

"Важко повірити, що такі слова могли прозвучати з вуст українського дипломата. Зрештою, вони ще не розміщені на офіційному веб-сайті Міністерства закордонних справ України. Якби вони були правдивими, це означало б, що українська дипломатія до національних героїв зараховує ідеологів українського інтегрального націоналізму, жертвами якого стали десятки тисяч поляків, євреїв і тисячі представників інших народів", – написано в заяві посольства Польщі.

Також у посольстві пояснили, чому не вважають героїзацію представників українського націоналізму питанням "внутрішніх справ України".

"Якщо пані Зеленко вважає, що культ Бандери чи Мельника – це внутрішня справа України, то на якій підставі Київ звертається (на наш погляд, звертається слушно) з ініціативою, щоб Росія визнала Голодомор геноцидом та виступає проти московської теорії "русского міра"? Чому Україна може висловлюватися, наприклад, про відновлення пам’ятників УПА в Польщі, а Польща має не висловлюватися про польські жертви УПА, які спочивають у безіменних ямах смерті на території України?" – зазначено у документі.

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У посольстві також прокоментували "натяки" пані Зеленко щодо заяв послів Польщі та Ізраїлю, що були здійснені в інтересах "третьої сторони".

"Найважче повірити, що речниця МЗС України могла натякати, що заява послів Польщі та Ізраїлю діє в інтересах третьої сторони. Польща та особисто посол Ціхоцький багато разів довели своє негативне ставлення до агресії Росії проти України та діями на міжнародній арені підтвердили свою підтримку Україні. Про користь третьої сторони від суперечок України на історичному ґрунті з її найстійкішими союзниками повинні подумати ті, хто публічно і на державному рівні вшановує авторів і виконавців етнічних чисток 40-х років. Ми переконані, що відбулося спотворення інформації", – заявили в посольстві Республіки Польща в Україні.

Як повідомлялося раніше в УНН, речниця МЗС Катерина Зеленко відреагувала на заяву послів Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького і Ізраїлю в Україні Джоеля Ліона, які висловили занепокоєння через те, що Львівська обласна рада та Київська міська державна адміністрація досі відзначають історичні події та їх постаті, які "потрібно раз і назавжди засудити".

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