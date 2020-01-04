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Польское посольство раскритиковало заявление пресс-секретаря МИДа Украины

Польское посольство раскритиковало заявление пресс-секретаря МИДа Украины

Киев  •  УНН

 • 29213 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. В комментарии Посольства Республики Польша в Украине от 4 января для "Польского радио" указано, что заявление пресс-секретаря МИДа Украины Екатерины Зеленко не было официальным сообщением МИДа Украины и ее слова - субъективная точка зрения относительно исторической политики Киева, информирует УНН.

"Трудно поверить, что такие слова могли прозвучать из уст украинского дипломата. В конце концов, они еще не размещены на официальном сайте Министерства иностранных дел Украины. Если бы они были правдивыми, это означало бы, что украинская дипломатия к национальным героям причисляет идеологов украинского интегрального национализма, жертвами которого стали десятки тысяч поляков, евреев и тысячи представителей других народов", - говорится в заявлении посольства Польши.

Также в посольстве объяснили, почему не считают героизацию представителей украинского национализма вопросом "внутренних дел Украины".

"Если госпожа Зеленко считает, что культ Бандеры или Мельника - это внутреннее дело Украины, то на каком основании Киев обращается (на наш взгляд, обращается справедливо) с инициативой, чтобы Россия признала Голодомор геноцидом и выступает против московской теории "русского мира"? Почему Украина может выражаться, например, о восстановлении памятников УПА в Польше, а Польша не высказываться о польских жертвах УПА, которые покоятся в безымянных ямах смерти на территории Украины?" - говорится в документе.

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В посольстве также прокомментировали "намеки" госпожы Зеленко относительно заявлений послов Польши и Израиля, которые были осуществлены в интересах "третьей стороны".

"Сложно поверить, что спикер МИДа Украины могла намекать, что заявление послов Польши и Израиля действует в интересах третьей стороны. Польша и лично посол Цихоцкий много раз доказали свое негативное отношение к агрессии России против Украины и действиями на международной арене подтвердили свою поддержку Украине. О пользе третьей стороны от споров Украины на исторической почве с ее устойчивыми союзниками должны подумать те, кто публично и на государственном уровне чтит авторов и исполнителей этнических чисток 40-х годов. Мы убеждены, что произошло искажение информации", - заявили в посольстве Республики Польша в Украине.

Как сообщалось ранее в УНН, пресс-секретарь МИДа Екатерина Зеленко отреагировала на заявление послов Польши в Украине Бартоша Цихоцкого и Израиля в Украине Джоэля Лиона, которые выразили обеспокоенность из-за того, что Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация до сих пор отмечают исторические события и их фигуры, которые "нужно раз и навсегда осудить".

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