Україна відреагувала на заяву Польщі та Ізраїлю щодо вшануванням пам’яті Бандери та інших
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Дружні і партнерські відносини між Україною з одного боку, та Польщею і Ізраїлем з іншого, є надважливим надбанням, і сторони мають стояти на його сторожі, запобігати будь-яким спробам спровокувати напруження у двосторонніх відносинах, зокрема на тлі різнотлумачень і підходів до історичної пам'яті. Про це йдеться у відповіді речниці МЗС Катерини Зеленко на запит УНН щодо заяви послів Польщі та Ізраїлю.
“Відродження та збереження національної пам’яті українського народу — один з пріоритетних напрямів державної політики України. Кожен народ і кожна держава самостійно визначає і вшановує своїх героїв”, — наголосила речниця МЗС.
З її слів, Україна свідома того, що “існують діячі, інституції і навіть країни, які зацікавлені у тому, щоб питання вшанування національних героїв і важливих дат і надалі були предметом розбрату між українцями й іншими народами”.
“Натомість, на наше переконання, дружні і партнерські відносини між Україною з одного боку, та Польщею і Ізраїлем з іншого, є надважливим надбанням, вагомість якого важко переоцінити. І ми маємо стояти на його сторожі, запобігати будь-яким спробам спровокувати напруження у двосторонніх відносинах, зокрема на тлі різнотлумачень і підходів до історичної пам’яті. Цивілізовані нації мають виходити з принципу вшанування усіх загиблих, а дискусії у цій сфері мають точитися на рівні істориків і експертів, а не політиків”, — йдеться у відповіді Зеленко.
Нагадаємо, напередодні посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький і Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон висловили занепокоєння через те, що Львівська обласна рада та Київська міська державна адміністрація досі відзначають історичні події та їх постаті, які “потрібно раз і назавжди засудити”.