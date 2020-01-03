Україна відреагувала на заяву Польщі та Ізраїлю щодо вшануванням пам’яті Бандери та інших

КИЇВ. 3 січня. УНН. Дружні і партнерські відносини між Україною з одного боку, та Польщею і Ізраїлем з іншого, є надважливим надбанням, і сторони мають стояти на його сторожі, запобігати будь-яким спробам спровокувати напруження у двосторонніх відносинах, зокрема на тлі різнотлумачень і підходів до історичної пам'яті. Про це йдеться у відповіді речниці МЗС Катерини Зеленко на запит УНН щодо заяви послів Польщі та Ізраїлю.