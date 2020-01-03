Украина отреагировала на заявление Польши и Израиля по чествованию памяти Бандеры и других

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 49585 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 58284 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 72299 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 71961 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 100390 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 80228 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101912 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105609 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130727 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 января. УНН. Дружеские и партнерские отношения между Украиной с одной стороны, и Польшей и Израилем с другой, является самым важным достоянием, и стороны должны стоять на его страже, предотвращать любые попытки спровоцировать напряжение в двусторонних отношениях, в частности на фоне разночтений и подходов к исторической памяти. Об этом говорится в ответе пресс-секретаря МИД Екатерины Зеленко на запрос УНН относительно заявления послов Польши и Израиля.

"Возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа - одно из приоритетных направлений государственной политики Украины. Каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев", - отметила пресс-секретарь МИД.

По ее словам, Украина осознает, что "существуют деятели, институты и даже страны, которые заинтересованы в том, чтобы вопрос чествования национальных героев и важных дат и в дальнейшем были предметом раздора между украинцами и другими народами".

"Вместе с тем, по нашему убеждению, дружеские и партнерские отношения между Украиной с одной стороны, и Польшей и Израилем с другой, является самым важным достоянием, значение которого трудно переоценить. И мы должны стоять на его страже, предотвращать любые попытки спровоцировать напряжение в двусторонних отношениях, в частности на фоне разночтений и подходов к исторической памяти. Цивилизованные нации должны исходить из принципа чествования всех погибших, а дискуссии в этой сфере должны продолжаться на уровне историков и экспертов, а не политиков", - говорится в ответе Зеленко.

Напомним, накануне посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий и Посол Израиля в Украине Джоэль Лион выразили обеспокоенность из-за того, что Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация до сих пор отмечают исторические события и их фигуры, которые "нужно раз и навсегда осудить".

Украинские Национальные Новости

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