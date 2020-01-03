Украина отреагировала на заявление Польши и Израиля по чествованию памяти Бандеры и других

"Возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа - одно из приоритетных направлений государственной политики Украины. Каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев", - отметила пресс-секретарь МИД.

По ее словам, Украина осознает, что "существуют деятели, институты и даже страны, которые заинтересованы в том, чтобы вопрос чествования национальных героев и важных дат и в дальнейшем были предметом раздора между украинцами и другими народами".

"Вместе с тем, по нашему убеждению, дружеские и партнерские отношения между Украиной с одной стороны, и Польшей и Израилем с другой, является самым важным достоянием, значение которого трудно переоценить. И мы должны стоять на его страже, предотвращать любые попытки спровоцировать напряжение в двусторонних отношениях, в частности на фоне разночтений и подходов к исторической памяти. Цивилизованные нации должны исходить из принципа чествования всех погибших, а дискуссии в этой сфере должны продолжаться на уровне историков и экспертов, а не политиков", - говорится в ответе Зеленко.

Напомним, накануне посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий и Посол Израиля в Украине Джоэль Лион выразили обеспокоенность из-за того, что Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация до сих пор отмечают исторические события и их фигуры, которые "нужно раз и навсегда осудить".