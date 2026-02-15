$42.990.00
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 21003 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 19411 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 20815 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 55857 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 43874 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 39735 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 31498 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14 лютого, 14:24 • 30055 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44 • 25168 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
МЗС України закликало до бойкоту Міжнародної премії ЮНЕСКО-росія ім. Менделєєва

Київ • УНН

 • 44 перегляди

МЗС України закликає до бойкоту Міжнародної премії ЮНЕСКО-Росія ім. Менделєєва, що фінансується РФ. Це відповідь на спроби Росії відбілювати воєнні злочини через науку.

МЗС України закликало до бойкоту Міжнародної премії ЮНЕСКО-росія ім. Менделєєва

Міністерство закордонних справ України закликає міжнародну наукову спільноту, держави-члени ЮНЕСКО та всі залучені сторони до бойкоту Міжнародної премії ЮНЕСКО-Росія ім. Менделєєва з фундаментальних наук, яка фінансується та використовується для відбілювання держави-агресора, заявив речник МЗС України Георгій Тихий, пише УНН.

У відповідь на запити ЗМІ щодо оголошення під егідою ЮНЕСКО конкурсу на здобуття міжнародної премії імені Д.І. Менделєєва з фундаментальних наук, фінансування якої здійснюється урядом рф, вкотре наголошуємо на неприпустимості спроб росії відбілювати свої воєнні злочини, зокрема маніпулюючи галузями науки, освіти, культури та спорту

- йдеться у повідомленні.

Тихий зазначив, що росія системно порушує цілі та принципи Статуту ООН та Статут ЮНЕСКО.

москва системно та грубо порушує цілі та принципи Статуту ООН, Статут ЮНЕСКО, всі фундаментальні принципи, які лежать в основі мандату ЮНЕСКО — сприяти миру через розвиток освіти, науки та культури. Росія не має нічого спільного з науковими відкриттями та преміями — це країна варварства, агресії та зневаги до людського життя. Вона заслуговує на премію Дарвіна, а не Менделєєва

- зазначив речник.

МЗС України закликає міжнародну наукову спільноту, держави-члени ЮНЕСКО та всі залучені сторони до бойкоту згаданої премії, яка фінансується державою-агресором.

Вважаємо, що ця премія має бути скасована, а журі конкурсу має скласти свої повноваження. Закликаємо нового Генерального директора ЮНЕСКО не призначати новий склад її журі. Переконані, що справжня наука повинна служити миру, розвитку та гуманізму, а не використовуватися як інструмент пропаганди держави-агресора

- резюмував Тихій.

Зеленський оголосив про запровадження спортивних санкцій після скандалу на Олімпіаді15.02.26, 20:34 • 482 перегляди

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Війна в Україні
ЮНЕСКО
Організація Об'єднаних Націй