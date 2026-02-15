МЗС України закликало до бойкоту Міжнародної премії ЮНЕСКО-росія ім. Менделєєва

Міністерство закордонних справ України закликає міжнародну наукову спільноту, держави-члени ЮНЕСКО та всі залучені сторони до бойкоту Міжнародної премії ЮНЕСКО-Росія ім. Менделєєва з фундаментальних наук, яка фінансується та використовується для відбілювання держави-агресора, заявив речник МЗС України Георгій Тихий, пише УНН.

У відповідь на запити ЗМІ щодо оголошення під егідою ЮНЕСКО конкурсу на здобуття міжнародної премії імені Д.І. Менделєєва з фундаментальних наук, фінансування якої здійснюється урядом рф, вкотре наголошуємо на неприпустимості спроб росії відбілювати свої воєнні злочини, зокрема маніпулюючи галузями науки, освіти, культури та спорту

Тихий зазначив, що росія системно порушує цілі та принципи Статуту ООН та Статут ЮНЕСКО.

москва системно та грубо порушує цілі та принципи Статуту ООН, Статут ЮНЕСКО, всі фундаментальні принципи, які лежать в основі мандату ЮНЕСКО — сприяти миру через розвиток освіти, науки та культури. Росія не має нічого спільного з науковими відкриттями та преміями — це країна варварства, агресії та зневаги до людського життя. Вона заслуговує на премію Дарвіна, а не Менделєєва

МЗС України закликає міжнародну наукову спільноту, держави-члени ЮНЕСКО та всі залучені сторони до бойкоту згаданої премії, яка фінансується державою-агресором.

Вважаємо, що ця премія має бути скасована, а журі конкурсу має скласти свої повноваження. Закликаємо нового Генерального директора ЮНЕСКО не призначати новий склад її журі. Переконані, що справжня наука повинна служити миру, розвитку та гуманізму, а не використовуватися як інструмент пропаганди держави-агресора