МИД Украины призвал к бойкоту Международной премии ЮНЕСКО-Россия им. Менделеева
Киев • УНН
МИД Украины призывает к бойкоту Международной премии ЮНЕСКО-Россия им. Менделеева, финансируемой РФ. Это ответ на попытки России отбелить военные преступления через науку.
Министерство иностранных дел Украины призывает международное научное сообщество, государства-члены ЮНЕСКО и все заинтересованные стороны бойкотировать Международную премию ЮНЕСКО-Россия им. Менделеева по фундаментальным наукам, которая финансируется и используется для отбеливания государства-агрессора, заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, пишет УНН.
В ответ на запросы СМИ относительно объявления под эгидой ЮНЕСКО конкурса на соискание международной премии имени Д.И. Менделеева по фундаментальным наукам, финансирование которой осуществляется правительством РФ, в очередной раз подчеркиваем недопустимость попыток России отбеливать свои военные преступления, в частности манипулируя областями науки, образования, культуры и спорта
Тихий отметил, что Россия системно нарушает цели и принципы Устава ООН и Устава ЮНЕСКО.
Москва системно и грубо нарушает цели и принципы Устава ООН, Устава ЮНЕСКО, все фундаментальные принципы, лежащие в основе мандата ЮНЕСКО — способствовать миру через развитие образования, науки и культуры. Россия не имеет ничего общего с научными открытиями и премиями — это страна варварства, агрессии и пренебрежения к человеческой жизни. Она заслуживает премии Дарвина, а не Менделеева
МИД Украины призывает международное научное сообщество, государства-члены ЮНЕСКО и все заинтересованные стороны к бойкоту упомянутой премии, которая финансируется государством-агрессором.
Считаем, что эта премия должна быть отменена, а жюри конкурса должно сложить свои полномочия. Призываем нового Генерального директора ЮНЕСКО не назначать новый состав ее жюри. Убеждены, что настоящая наука должна служить миру, развитию и гуманизму, а не использоваться как инструмент пропаганды государства-агрессора
