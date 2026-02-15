$42.990.00
Социальная сеть

МИД Украины призвал к бойкоту Международной премии ЮНЕСКО-Россия им. Менделеева

Киев • УНН

 • 24 просмотра

МИД Украины призывает к бойкоту Международной премии ЮНЕСКО-Россия им. Менделеева, финансируемой РФ. Это ответ на попытки России отбелить военные преступления через науку.

МИД Украины призвал к бойкоту Международной премии ЮНЕСКО-Россия им. Менделеева

Министерство иностранных дел Украины призывает международное научное сообщество, государства-члены ЮНЕСКО и все заинтересованные стороны бойкотировать Международную премию ЮНЕСКО-Россия им. Менделеева по фундаментальным наукам, которая финансируется и используется для отбеливания государства-агрессора, заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, пишет УНН.

В ответ на запросы СМИ относительно объявления под эгидой ЮНЕСКО конкурса на соискание международной премии имени Д.И. Менделеева по фундаментальным наукам, финансирование которой осуществляется правительством РФ, в очередной раз подчеркиваем недопустимость попыток России отбеливать свои военные преступления, в частности манипулируя областями науки, образования, культуры и спорта

- говорится в сообщении.

Тихий отметил, что Россия системно нарушает цели и принципы Устава ООН и Устава ЮНЕСКО.

Москва системно и грубо нарушает цели и принципы Устава ООН, Устава ЮНЕСКО, все фундаментальные принципы, лежащие в основе мандата ЮНЕСКО — способствовать миру через развитие образования, науки и культуры. Россия не имеет ничего общего с научными открытиями и премиями — это страна варварства, агрессии и пренебрежения к человеческой жизни. Она заслуживает премии Дарвина, а не Менделеева

- отметил спикер.

МИД Украины призывает международное научное сообщество, государства-члены ЮНЕСКО и все заинтересованные стороны к бойкоту упомянутой премии, которая финансируется государством-агрессором.

Считаем, что эта премия должна быть отменена, а жюри конкурса должно сложить свои полномочия. Призываем нового Генерального директора ЮНЕСКО не назначать новый состав ее жюри. Убеждены, что настоящая наука должна служить миру, развитию и гуманизму, а не использоваться как инструмент пропаганды государства-агрессора

- резюмировал Тихий.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
ЮНЕСКО
Организация Объединенных Наций