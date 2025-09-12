МЗС Німеччини викликало посла рф через порушення повітряного простору Польщі
Київ • УНН
МЗС Німеччини викликало російського посла у п'ятницю через порушення повітряного простору Польщі російськими дронами. У відомстві зазначили, що путін діє небезпечно та неприйнятно, а НАТО твердо стоїть на захисті території альянсу.
Міністерство закордонних справ Федеративної республіки Німеччина у п'ятницю викликає російського посла у зв'язку з порушенням повітряного простору Польщі. Про це йдеться у повідомленні відомства у соцмережі Х.
Використовуючи російські дрони в повітряному просторі НАТО, путін діє небезпечно і неприйнятно. Тому сьогодні російський посол був викликаний до Міністерства закордонних справ. НАТО твердо стоїть на захисті території нашого альянсу та нашої безпеки
Доповнення
Також МЗС Франції у п'ятницю викликало посла рф в Парижі для "обговорення питання" щодо порушення російськими безпілотниками повітряного простору Польщі, повідомив в.о. міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро.
Нагадаємо
10 вересня МЗС Польщі викликало тимчасового повіреного у справах росії Андрія Ордаша після інциденту з російськими БПЛА. Це сталося після масованої повітряної атаки на Україну, під час якої російські дрони залетіли в повітряний простір Польщі.