МИД Германии вызвало посла рф из-за нарушения воздушного пространства Польши

$41.310.10
48.270.03
ukenru
Эксклюзив
11:55 • 10208 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
10:50 • 11687 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
09:11 • 12970 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
08:46 • 21772 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
08:16 • 15309 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Эксклюзив
07:34 • 15480 просмотра
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
12 сентября, 05:51 • 38552 просмотра
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17 • 39928 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 52883 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 85491 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2м/с
34%
756мм
Популярные новости
В Украине запустили крупнейшую Восточноевропейскую систему накопления энергии12 сентября, 03:30 • 10831 просмотра
Сенаторы США представили законопроект, который признает РФ и Беларусь спонсорами терроризма12 сентября, 03:55 • 10817 просмотра
ленинградская область рф подверглась массированной атаке дронов: что известно12 сентября, 03:57 • 15698 просмотра
Армия рф потеряла 890 военных и 40 артсистем за сутки – Генштаб12 сентября, 04:42 • 29846 просмотра
Полчаса от вызова до сброса воды: как украинский АН-32П тушит пожары в горах ЧерногорииVideo11:31 • 9590 просмотра
публикации
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
11:55 • 10217 просмотра
Полчаса от вызова до сброса воды: как украинский АН-32П тушит пожары в горах ЧерногорииVideo11:31 • 9770 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
Эксклюзив
08:46 • 21783 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению11 сентября, 14:55 • 85502 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 58741 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Уильям, принц Уэльский
Кир Стармер
Кэтрин, принцесса Уэльская
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львовская область
Ивано-Франковская область
Италия
Реклама
УНН Lite
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 30080 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 76819 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 39744 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 45863 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 111106 просмотра
Актуальное
Нью-Йорк Таймс
СВИФТ
Фокс Ньюс
Шахед-136
ЧатГПТ

МИД Германии вызвало посла рф из-за нарушения воздушного пространства Польши

Киев • УНН

 • 54 просмотра

МИД Германии вызвало российского посла в пятницу из-за нарушения воздушного пространства Польши российскими дронами. В ведомстве отметили, что путин действует опасно и неприемлемо, а НАТО твердо стоит на защите территории альянса.

МИД Германии вызвало посла рф из-за нарушения воздушного пространства Польши

Министерство иностранных дел Федеративной Республики Германия в пятницу вызывает российского посла в связи с нарушением воздушного пространства Польши. Об этом говорится в сообщении ведомства в соцсети Х.

Используя российские дроны в воздушном пространстве НАТО, Путин действует опасно и неприемлемо. Поэтому сегодня российский посол был вызван в Министерство иностранных дел. НАТО твердо стоит на защите территории нашего альянса и нашей безопасности

- говорится в сообщении.

Дополнение

Также МИД Франции в пятницу вызвал посла РФ в Париже для "обсуждения вопроса" о нарушении российскими беспилотниками воздушного пространства Польши, сообщил и.о. министра иностранных дел Жан-Ноэль Барро.

Напомним

10 сентября МИД Польши вызвал временного поверенного в делах России Андрея Ордаша после инцидента с российскими БПЛА. Это произошло после массированной воздушной атаки на Украину, во время которой российские дроны залетели в воздушное пространство Польши.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
НАТО
Германия
Польша