МИД Германии вызвало посла рф из-за нарушения воздушного пространства Польши
Киев • УНН
МИД Германии вызвало российского посла в пятницу из-за нарушения воздушного пространства Польши российскими дронами. В ведомстве отметили, что путин действует опасно и неприемлемо, а НАТО твердо стоит на защите территории альянса.
Министерство иностранных дел Федеративной Республики Германия в пятницу вызывает российского посла в связи с нарушением воздушного пространства Польши. Об этом говорится в сообщении ведомства в соцсети Х.
Используя российские дроны в воздушном пространстве НАТО, Путин действует опасно и неприемлемо. Поэтому сегодня российский посол был вызван в Министерство иностранных дел. НАТО твердо стоит на защите территории нашего альянса и нашей безопасности
Дополнение
Также МИД Франции в пятницу вызвал посла РФ в Париже для "обсуждения вопроса" о нарушении российскими беспилотниками воздушного пространства Польши, сообщил и.о. министра иностранных дел Жан-Ноэль Барро.
Напомним
10 сентября МИД Польши вызвал временного поверенного в делах России Андрея Ордаша после инцидента с российскими БПЛА. Это произошло после массированной воздушной атаки на Украину, во время которой российские дроны залетели в воздушное пространство Польши.