МЗС: агресія РФ підриває безпеку і шкодить економіці країн ОЧЕС

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Агресивна політика Росії загрожує безпеці та економічній співпраці в регіоні ОЧЕС. Про це заявив заступник Міністра закордонних справ України Василь Боднар під час 39-го засідання Ради міністрів закордонних справ країн-членів Організації Чорноморського Економічного Співробітництва у Баку, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства.