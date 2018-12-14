МЗС: агресія РФ підриває безпеку і шкодить економіці країн ОЧЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Агресивна політика Росії загрожує безпеці та економічній співпраці в регіоні ОЧЕС. Про це заявив заступник Міністра закордонних справ України Василь Боднар під час 39-го засідання Ради міністрів закордонних справ країн-членів Організації Чорноморського Економічного Співробітництва у Баку, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства.
Заступник Міністра засудив триваючу агресію Росії проти України, зокрема, зробивши наголос на збройній провокації Росії в Азовському морі, захопленні українських моряків і суден, порушенні свободи судноплавства в Азовському морі, блокуванні українських портів Бердянськ і Маріуполь.
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Василь Боднар закликав партнерів та інших членів ОЧЕС вжити усіх необхідних заходів для стримування агресора, у тому числі через застосування нових та посилення існуючих санкцій, а також надання Україні допомоги для захисту територіальної цілісності та суверенітету України в рамках міжнародно визнаних кордонів.
У своєму виступі Глава української делегації відзначив, що лише відновлення миру і стабільності в регіоні, суверенітету і територіальної цілісності країн-членів Організації у межах міжнародно визнаних кордонів може забезпечити міцну основу для розвитку економічного співробітництва в Чорноморському регіоні.
Засідання завершилося передачею головування в ОЧЕС від Азербайджану до Болгарії, яке триватиме протягом першого півріччя 2019 року.
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25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя — з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.
13 грудня лідери ЄС ухвалили рішення продовжити економічні санкції проти Росії ще на півроку. Також Європарламент ухвалив документ, згідно з яким у ЄС посилять санкції щодо РФ, якщо українських моряків, захоплених на Азові, не звільнять.
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Організація Чорноморського Економічного Співробітництва – це об'єднання 12 країн Чорноморського регіону (Азербайджан, Албанія, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Молдова, Росія, Румунія, Сербія, Туреччина та Україна). Її заснували 1992 року. Її мета — розвиток економічних відносин між країнами Чорноморського регіону, боротьба з організованою злочинністю та тероризмом. Штаб-квартира знаходиться у Стамбулі.
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