Україна поскаржилася на Росію до Міжнародної морської організації
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Україна заявила протест у комітеті з безпеки на морі Міжнародної морської організації (IМО) у зв'язку зі збройним нападом на українські військові катери. 34 країни-члени IМО підтримали позицію України. Про це повідомило Посольство України у Сполученому королівстві Великої Британії і Північної Ірландії, передає УНН.
“3 грудня 2018 року українська делегація в Комітеті з безпеки на морі Міжнародної морської організації (ІМО) висловила категоричний протест Російській Федерації у зв’язку зі збройним нападом та захопленням у полон трьох українських військових катерів і членів їхніх екіпажів”, — йдеться у повідомленні.
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Українська сторона засудила численні факти дискримінаційних перевірок суден, які прямують до українських портів, що є порушенням Конвенції ООН з морського права та двосторонніх українсько-російських угод.
На підтримку позиції України висловилися делегації 34 країн-членів ІМО, серед яких Австралія, Велика Британія, Грузія, Канада, ФРН, Франція та США, які підтримали вимоги української сторони та засудили черговий акт збройної агресії Росії проти України.
Нагадаємо, агресію РФ проти України детально обговорять в ЄС на наступному тижні.
25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя — з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.
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У зв’язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.
24 українських моряків заарештували у Криму 27 і 28 листопада на два місяці.
У Росії заявили, що у московське СІЗО “Лефортово” з окупованого Криму доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні “Матроської тиші”. Україна згодом підтвердила інформацію про переправлення військових до Росії.