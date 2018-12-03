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Берлін неприємно здивований словами Путіна про українську владу

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Федеральний уряд Німеччини неприємно здивований словами президента РФ Володимира Путіна про українську владу в контексті кризи у Керченській протоці. Про це заявив у понеділок речник уряду ФРН Штеффен Зайберт, передає УНН з посиланням на DW.

Так, на прес-конференції в Буенос-Айресі після саміту G20 Володимир Путін назвав чинну владу України "партією війни", яка нібито не зацікавлена в мирному врегулюванні конфліктів.

Зайберт наголосив, що український уряд є законним і демократично обраним представником своєї країни, та залишається легітимним партнером у мінському процесі з метою розв'язання конфлікту. А анексія Криму в порушення міжнародного права здійснена саме Росією, яка також підтримує сепаратистів на Донбасі.

"Тому саме там лежить головна відповідальність за кризу і насильство, що забрали стільки життів на сході України", - зазначив Зайберт.

Він нагадав, що канцлер Німеччини Ангела Меркель у Буенос-Айресі обговорила кризу у Керченській протоці з Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом. Вона наголосила на необхідності надати вільного доступу до українських портів на Азовському морі.

25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.

У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.

24 українських моряків заарештували у Криму 27 і 28 листопада на два місяці.

У Росії заявили, що у московське СІЗО "Лефортово" з окупованого Криму доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матроської тиші". Україна згодом підтвердила інформацію про переправлення військових до Росії.

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