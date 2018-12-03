Берлин неприятно удивлен словам Путина об украинской власти
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Федеральное правительство Германии неприятно удивлено словам президента РФ Владимира Путина об украинской власти в контексте кризиса в Керченском проливе. Об этом заявил в понедельник официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает УНН со ссылкой на DW.
Так, на пресс-конференции в Буэнос-Айресе после саммита G20 Владимир Путин назвал действующую власть Украины "партией войны", которая якобы не заинтересована в мирном урегулировании конфликтов.
Зайберт отметил, что украинское правительство является законным и демократически избранным представителем своей страны, и остается легитимным партнером в минском процессе с целью разрешения конфликта. А аннексия Крыма в нарушение международного права осуществлена именно Россией, которая также поддерживает сепаратистов на Донбассе.
"Поэтому именно там лежит главная ответственность за кризис и насилие, которые забрали столько жизней на востоке Украины", - отметил Зайберт.
Он напомнил, что канцлер Германии Ангела Меркель в Буэнос-Айресе обсудила кризис в Керченском проливе с Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Она подчеркнула необходимость предоставить свободный доступ в украинские порты на Азовском море.
25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.
24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.
В России заявили, что в московское СИЗО "Лефортово" из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице "Матросской тишины". Украина позже подтвердила информацию о переправке военных в Россию.