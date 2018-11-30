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У Росії заявили, що заарештовані моряки вже у СІЗО Москви

У Росії заявили, що заарештовані моряки вже у СІЗО Москви

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Заарештованих українських моряків, захоплених у неділю разом з суднами ВМС ЗСУ в районі Керченської протоки, доставили в СІЗО "Лефортово" в російській столиці Москві з окупованого Криму. Про це з посиланням на члена Громадської спостережної комісії (ГСК) Москви Когершин Сагієву повідомляє російський телеканал "Дождь", передає УНН.

"У московське СІЗО "Лефортово" доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матроської тиші", - піщет телеканал, посилаючись на свого кореспондента і члена Громадської спостережної комісії (ГСК) Москви Когершин Сагієву.

Сагіева, як повідомляється, відвідала заарештованих у "Лефортово", там же їй розповіли про госпіталізацію трьох постраждалих.

Нагадаємо, раніше в офісі Омбудсмена заявили, що всі захоплені ФСБ українські моряки відправлені в Москву.

24 українських моряків заарештували у Криму 27 і 28 листопада на два місяці.

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