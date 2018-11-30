У Росії заявили, що заарештовані моряки вже у СІЗО Москви

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Заарештованих українських моряків, захоплених у неділю разом з суднами ВМС ЗСУ в районі Керченської протоки, доставили в СІЗО "Лефортово" в російській столиці Москві з окупованого Криму. Про це з посиланням на члена Громадської спостережної комісії (ГСК) Москви Когершин Сагієву повідомляє російський телеканал "Дождь", передає УНН.