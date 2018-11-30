В России заявили, что арестованные моряки уже в СИЗО Москвы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Арестованных украинских моряков, захваченных в воскресенье вместе с суднами ВМС ВСУ в районе керченского пролива, доставили в СИЗО "Лефортово" в российской столице Москве из оккупированного Крыма. Об этом со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Когершын Сагиеву сообщает российский телеканал "Дождь", передает УНН.
"В московское СИЗО "Лефортово" доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице "Матросской тишины", - пишет телеканал, ссылаясь на своего корреспондента и члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Когершын Сагиеву.
Сагиева, как сообщается, посетила арестованных в "Лефортово", там же ей рассказали о госпитализации троих пострадавших.
Напомним, ранее в офисе Омбудсмена заявили, что все захваченные ФСБ украинские моряки отправлены в Москву.
24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.