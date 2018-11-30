Все захваченные ФСБ украинские моряки отправлены в Москву
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. По информации архиепископа Симферопольского и Крымского УПЦ КП Климента, все украинские моряки, которые содержались в Симферопольском СИЗО, были отправлены в Москву. Об этом на своей странице в Facebook написала Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.
"Получила информацию от Архиепископа Симферопольского и Крымского УПЦ КП Климента. Он только что вышел из офиса так называемого уполномоченного по правам человека в Крыму Людмилы Лубиной. Ей уже поступило официальное подтверждение от УФСБ, что все украинские моряки, которые содержались в Симферопольском СИЗО, отправлены в Москву", - написала она.
Как сообщал УНН, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированную Керчь. В плен были взяты 24 человека - военные моряки и сотрудники СБУ.