Усі захоплені ФСБ українські моряки відправлені до Москви
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. За інформацією Архиєпископа Сімферопольського і Кримського УПЦ КП Климента, всі українські моряки, які утримувалися у Сімферопольському СІЗО, були відправлені до Москви. Про це на своїй сторінці у Facebook написала Уповноважений з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.
"Отримала інформацію від Архиєпископа Сімферопольського і Кримського УПЦ КП Климента. Він щойно вийшов з офісу так званого уповноваженого з прав людини у Криму Людмили Лубіної. Їй вже надійшло офіційне підтвердження від УФСБ, що всі українські моряки, які утримувалися у Сімферопольському СІЗО, відправлені до Москви", - написала вона.
Як повідомляв УНН, 25 листопада прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі.
Затримані українські кораблі були доставлені в окуповану Керч. У полон були взяті 24 особи - військові моряки та декілька співробітників СБУ.