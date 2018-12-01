Меркель на зустрічі з Путіним порушила питання ескалації на Азові

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним на полях саміту G20 в Аргентині порушила питання інциденту із захопленням РФ трьох українських військових суден з членами їхніх екіпажів у районі Керченської протоки. Про це після зустрічі написав у Twitter прес-секретар уряду Німеччини Стефан Зайберт, передає УНН.

"Вранці другого дня саміту G20 у Буенос-Айресі канцлер Ангела Меркель поговорила з президентом Росії Володимиром Путіним. Основна увага була приділена ситуації у Сирії і ситуації між Росією і Україною у Керченській протоці і Азовському морі", - повідомив він.

У переговорах брали участь члени делегацій. Журналісти на зустрічі не були присутні. Меркель раніше заявляла, що обов'язково поговорить з Путіним про захоплення Росією трьох українських військових кораблів і моряків в Чорному морі.

Пізніше сьогодні канцлер Німеччини Ангела Меркель планує провести зустріч з президентом США Дональдом Трампом, після того, як затримка з прильотом очільниці німецького уряду зірвала їхні плани зустрітися у п'ятницю.

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