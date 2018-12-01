Меркель на встрече с Путиным подняла вопрос эскалации на Азове
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине подняла вопрос инцидента с захватом РФ трех украинских военных суден с членами их екипажей в районе Керченского пролива. Об этом после встречи написал в Twitter пресс-секретарь правительства Германии Стефан Зайберт, передает УНН.
"Утром второго дня саммита G20 в Буэнос-Айресе канцлер Ангела Меркель побеседовала с президентом России Владимиром Путиным. Основное внимание было уделено ситуации в Сирии и ситуации между Россией и Украиной в Керченском проливе и Азовском море", - сообщил он.
В переговорах участвовали члены делегаций. Журналисты на встрече не присутствовали. Меркель ранее заявляла, что обязательно поговорит с Путиным о захвате Россией трёх украинских военных кораблей и моряков в районе Керченского пролива.
Позже сегодня канцлер Германии Ангела Меркель планирует провести встречу с президентом США Дональдом Трампом, после того, как задержка с прилетом главы германского правительства сорвала их планы встретиться в пятницу.