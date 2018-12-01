У Меркель підтвердили зустріч з Трампом на саміті G20
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп у суботу все-таки зустрінеться з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, після того, як затримка з прильотом очільниці німецького уряду зірвала їх плани зустрітися у п'ятницю. Це підтвердили у кабміні Німеччини, передає УНН з посиланням на Die Zeit.
Представник уряду Німеччини повідомив, що у Меркель запланована зустріч з президентом США Дональдом Трампом о 13:25 за місцевим часом (18:25 за Києвом) в суботу.
Меркель повинна була зустрітися з Трампом у п'ятницю, але проблеми з літаком канцлера на день затримали її прибуття до Аргентини на саміт G20.
Раніше плани провести зустріч в суботу оголосила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.
Трамп уже провів кілька двосторонніх зустрічей у п'ятницю, і збирається зустрітися у суботу за вечерею з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.
При цьому канцлер Німеччини Ангела Меркель в суботу зустрілася за робочим сніданком з президентом Росії Володимиром Путіним, пише Радио Свобода.
У переговорах брали участь члени делегацій. Журналісти на зустрічі не були присутні, і поки невідомо, про що говорили лідери двох країн. Меркель раніше заявляла, що обов'язково поговорить з Путіним про захоплення Росією трьох українських військових кораблів і моряків в Чорному морі.
На суботу планувалася і зустріч Путіна з президентом США Дональдом Трампом. Однак Трамп скасував її через захоплення українських кораблів.
Країни G7, в яку входять, крім інших, США та Німеччина, закликали напередодні Росію звільнити заарештованих моряків.
Напередодні МЗС Німеччини опублікувало документ, названий "П'ять пунктів для миру в Україні". У ньому йдеться про необхідність виконати мінські угоди, посилити роль спостерігачів ОБСЄ, ввести у район конфлікту на Донбасі миротворців, підтримати реформи в Україні, а також заперечується можливість визнання анексії Росією Криму.