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У Меркель підтвердили зустріч з Трампом на саміті G20

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп у суботу все-таки зустрінеться з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, після того, як затримка з прильотом очільниці німецького уряду зірвала їх плани зустрітися у п'ятницю. Це підтвердили у кабміні Німеччини, передає УНН з посиланням на Die Zeit.

У Меркель підтвердили зустріч з Трампом на саміті G20

Представник уряду Німеччини повідомив, що у Меркель запланована зустріч з президентом США Дональдом Трампом о 13:25 за місцевим часом (18:25 за Києвом) в суботу.

Меркель повинна була зустрітися з Трампом у п'ятницю, але проблеми з літаком канцлера на день затримали її прибуття до Аргентини на саміт G20.

Раніше плани провести зустріч в суботу оголосила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.

Трамп уже провів кілька двосторонніх зустрічей у п'ятницю, і збирається зустрітися у суботу за вечерею з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

При цьому канцлер Німеччини Ангела Меркель в суботу зустрілася за робочим сніданком з президентом Росії Володимиром Путіним, пише Радио Свобода.

У переговорах брали участь члени делегацій. Журналісти на зустрічі не були присутні, і поки невідомо, про що говорили лідери двох країн. Меркель раніше заявляла, що обов'язково поговорить з Путіним про захоплення Росією трьох українських військових кораблів і моряків в Чорному морі.

На суботу планувалася і зустріч Путіна з президентом США Дональдом Трампом. Однак Трамп скасував її через захоплення українських кораблів.

Країни G7, в яку входять, крім інших, США та Німеччина, закликали напередодні Росію звільнити заарештованих моряків.

Напередодні МЗС Німеччини опублікувало документ, названий "П'ять пунктів для миру в Україні". У ньому йдеться про необхідність виконати мінські угоди, посилити роль спостерігачів ОБСЄ, ввести у район конфлікту на Донбасі миротворців, підтримати реформи в Україні, а також заперечується можливість визнання анексії Росією Криму.

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