Країни G7 зробили заяву щодо подій біля Керченської протоки

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Глави МЗС країн G7 висловили стурбованість діями Росії проти України в Керченській протоці і навколишніх водах, які небезпечно підняли напругу. Про це йдеться в заяві міністрів закордонних справ “Великої Сімки” щодо останніх подій поблизу Керченської протоки, передає УНН з посиланням на сайт уряду Канади.