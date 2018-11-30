Країни G7 зробили заяву щодо подій біля Керченської протоки
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Глави МЗС країн G7 висловили стурбованість діями Росії проти України в Керченській протоці і навколишніх водах, які небезпечно підняли напругу. Про це йдеться в заяві міністрів закордонних справ “Великої Сімки” щодо останніх подій поблизу Керченської протоки, передає УНН з посиланням на сайт уряду Канади.
“Ми, міністри закордонних справ Великої сімки Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Сполученого Королівства, Сполучених Штатів Америки та Високого представника Європейського Союзу висловлюємо нашу найбільшу стурбованість діями Росії проти України в Керченській протоці і навколишніх водах, які небезпечно підняли напругу. Немає жодних підстав для того, щоб Росія використовувала військову силу проти українських кораблів і військовослужбовців”, — йдеться в заяві.
Дипломати закликали до стриманості, належної поваги до міжнародного права та запобігання подальшої ескалації.
“Ми закликаємо Росію звільнити затримані екіпажі та судна та утримуватися від перешкоджання законного проходу через Керченську протоку”, — заявили міністри.
“Ми, G7, ще раз підтверджуємо, що ми не визнаємо та ніколи не визнаємо незаконну анексію Росією Кримського півострова, і ми знову підтверджуємо нашу неухильну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України”, — сказано в заяві.
Як повідомляв УНН, раніше президент Європейської Ради Дональд Туск заявив, що в грудні ЄС продовжить санкції щодо Росії.