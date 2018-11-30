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Страны G7 сделали заявление по событиям у Керченского пролива

Киев  •  УНН

 • 10004 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Главы МИД стран G7 выразили обеспокоенность действиями России против Украины в Керченском проливе и окружающих водах, которые опасно подняли напряжение. Об этом говорится в заявлении министров иностранных дел "Большой Семерки" относительно последних событий вблизи Керченского пролива, передает УНН со ссылкой на сайт правительства Канады.

"Мы, министры иностранных дел Большой семерки Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и Высокого представителя Европейского Союза выражаем нашу наибольшую обеспокоенность действиями России против Украины в Керченском проливе и окружающих водах, которые опасно подняли напряжение. Нет никаких оснований для того, чтобы Россия использовала военную силу против украинских кораблей и военнослужащих", - говорится в заявлении.

Дипломаты призвали к сдержанности, должному уважению к международному праву и предотвращению дальнейшей эскалации.

"Мы призываем Россию освободить задержанные экипажи и суда и воздерживаться от препятствования законному проходу через Керченский пролив", - заявили министры.

"Мы, G7, еще раз подтверждаем, что мы не признаем и никогда не признаем незаконную аннексию РоссиейКрымского полуострова, и мы вновь подтверждаем нашу неуклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказано в заявлении.

Как сообщал УНН, ранее президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что в декабре ЕС продлит санкции в отношении России.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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