У грудні ЄС продовжить санкції проти Росії - Туск
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Президент Європейської Ради Дональд Туск впевнений, що в грудні ЄС продовжить санкції щодо Росії. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
"Європа єдина у нашій підтримці суверенітету та територіальної цілісності України. Ось чому я впевнений, що в грудні ЄС пролонгуватиме санкції проти Росії", - написав Туск.
Нагадаємо, раніше Туск заявив, що Росія повинна звільнити захоплених в Азовському морі українських моряків, повернути українські судна і утриматися від подальших провокацій.
25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.
У зв’язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан до 26 грудня.