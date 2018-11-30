В декабре ЕС продлит санкции против России - Туск
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Президент Европейского Совета Дональд Туск уверен, что в декабре ЕС продлит санкции в отношении России. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает УНН.
"Европа едина в нашей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Вот почему я уверен, что в декабре ЕС пролонгирует санкции против России", - написал Туск.
Напомним, ранее Туск заявил, что Россия должна освободить захваченных в Азовском море украинских моряков, вернуть украинские суда и воздержаться от дальнейших провокаций.
25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.