Туск закликав РФ звільнити захоплених в Азовському морі українських моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Росія повинна звільнити захоплених в Азовському морі українських моряків, повернути українські судна і утриматися від подальших провокацій. Про це заявив президент Євроради Дональд Туск за підсумками переговорів з Президентом України Петром Порошенком, передає УНН.
"Я засуджую застосування Росією сили в Азовському морі. Російська влада повинна повернути українських моряків, судна і утриматися від подальших провокацій. Я обговорив ситуацію з Президентом України Петром Порошенком і сьогодні зустрінусь з його представниками. Європа дотримується єдності в підтримці України", - заявив Туск у Twitter.
Нагадаємо, президент Євроради запевнив, що зробить усе можливе для консолідації позиції країн ЄС на підтримку України у її відсічі російській агресії та щодо продовження політики санкцій.
Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.
У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.
ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада, яке скликано на 16:00.
Збройні сили України привели в повну боєготовність.
Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.