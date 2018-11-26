Туск призвал РФ освободить захваченных в Азовском море украинских моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Россия должна освободить захваченных в Азовском море украинских моряков, вернуть украинские судна и воздержаться от дальнейших провокаций. Об этом заявил президент Евросовета Дональд Туск по итогам переговоров с Президентом Украины Петром Порошенко, передает УНН.
"Я осуждаю применение Россией силы в Азовском море. Российские власти должны вернуть украинских моряков, суда и воздержаться от дальнейших провокаций. Я обсудил ситуацию с Президентом Украины Петром Порошенко и сегодня встречусь с его представителями. Европа придерживается единства в поддержке Украины", - заявил Туск в Twitter.
Напомним, президент Евросовета заверил, что сделает все возможное для консолидации позиции стран ЕС в поддержку Украины в ее отпора российской агрессии и по продолжению политики санкций.
Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и захвата в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шести раненых военных, двое из которых - тяжело.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.
Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.
Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.