Туск запевнив, що ЄС готується дати відсіч агресії РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском. Про це повідомила прес-служба Глави держави, передає УНН.
“Глава Української держави Петро Порошенко проінформував Президента Європейської Ради Дональда Туска щодо агресії Росії проти України в акваторії Керченської протоки”, — йдеться у повідомленні.
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Усі дії щодо українських моряків та кораблів було названо брутальним порушенням норм міжнародного права і, зокрема Будапештського меморандуму.
Дональд Туск висловив занепокоєння через агресивні дії Росії та ескалації ситуації і оголосив про повну підтримку України.
Президент Європейської Ради запевнив, що зробить усе можливе для консолідації позиції країн Європейського Союзу на підтримку України у її відсічі російській агресії та щодо продовження політики санкцій.
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Співрозмовники домовилися продовжити контакти на найвищому рівні.
Нагадаємо, 26 листопада відбулась телефонна розмова лідерів України і Польщі щодо інциденту у Азовському морі. Порошенко і Дуда закликали ЄС посилити санкційний тиск на Росію та винести це питання на засідання Європейської Ради.
Засідання ЄС щодо ситуації в Азовському морі пройде у найближчі 48 годин. Раніше про термінову зустріч представників країн-членів ЄС заявила федеральний міністр Австрії з питань Європи, інтеграції та закордонних справ Карін Кнайсл.
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Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.
Також МЗС надало іноземним послам докази прямої агресії РФ проти України.