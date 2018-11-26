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Порошенко провів телефонну розмову з президентом Польщі

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Про це повідомила прес-служба Глави держави, передає УНН. 

“Президент України поінформував про брутальний акт агресії Росії проти України в акваторії Керченської протоки та дії України у відповідь, включно із запровадженням режиму воєнного стану”, — йдеться у повідомленні.

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Президент Польщі висловив підтримку Україні та її діям.

Співрозмовники скоординували подальші кроки у зв’язку з російською загрозою.

Порошенко і Дуда також закликали ЄС посилити санкційний тиск на Росію та винести це питання на засідання Європейської Ради.

Засідання ЄС щодо ситуації в Азовському морі пройде у найближчі 48 годин. Раніше про термінову зустріч представників країн-членів ЄС заявила федеральний міністр Австрії з питань Європи, інтеграції та закордонних справ Карін Кнайсл.

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Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.

Також МЗС надало іноземним послам докази прямої агресії РФ проти України.

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