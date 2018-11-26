Порошенко провел телефонный разговор с президентом Польши
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Польши Анджеем Дудой. Об этом сообщила пресс-служба Главы государства, передает УНН.
“Президент Украины проинформировал о грубом акте агрессии России против Украины в акватории Керченского пролива и действия Украины в ответ, включая введение режима военного положения”, — говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Генсек Совета Европы прокомментировал ситуацию в Керченском проливе
Президент Польши выразил поддержку Украине и ее действиям.
Собеседники скоординировали дальнейшие шаги в связи с российской угрозой.
Порошенко и Дуда также призвали ЕС усилить санкционное давление на Россию и вынести этот вопрос на заседание Европейского Совета.
Заседание ЕС по ситуации в Азовском море пройдет в ближайшие 48 часов. Ранее о срочной встрече представителей стран-членов ЕС заявила федеральный министр Австрии по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Карин Кнайсл.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко и Столтенберг договорились о срочном созыве Комиссии Украина-НАТО
Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.
Также МИД предоставило иностранным послам доказательства прямой агрессии РФ против Украины.