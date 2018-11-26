Порошенко провел телефонный разговор с президентом Польши

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 100697 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 106771 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 142457 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 139285 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133730 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127077 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 166691 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117995 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141573 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145369 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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7 марта, 12:17 • 108702 просмотра
Актуальное
Порошенко провел телефонный разговор с президентом Польши

Порошенко провел телефонный разговор с президентом Польши

Киев  •  УНН

 • 7635 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Польши Анджеем Дудой. Об этом сообщила пресс-служба Главы государства, передает УНН.

“Президент Украины проинформировал о грубом акте агрессии России против Украины в акватории Керченского пролива и действия Украины в ответ, включая введение режима военного положения”, — говорится в сообщении.

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Президент Польши выразил поддержку Украине и ее действиям.

Собеседники скоординировали дальнейшие шаги в связи с российской угрозой.

Порошенко и Дуда также призвали ЕС усилить санкционное давление на Россию и вынести этот вопрос на заседание Европейского Совета.

Заседание ЕС по ситуации в Азовском море пройдет в ближайшие 48 часов. Ранее о срочной встрече представителей стран-членов ЕС заявила федеральный министр Австрии по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Карин Кнайсл.

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Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.

Также МИД предоставило иностранным послам доказательства прямой агрессии РФ против Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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