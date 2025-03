Австрія терміново скликає нараду постпредів ЄС

“Австрія та її уряд закликали провести завтра зустріч Політичного та безпекового комітету. Мета — знайти спільну позицію Європейського союзу. Сьогодні буде засідання Ради Безпеки ООН”, — повідомила австрійський міністр.

Представниця уряду Австрії, яка наразі керує Радою ЄС, зауважує, що австрійське головування наразі цілком займається збором та вивченням всіх деталей інциденту біля Керченської протоки.

“Ми перебуваємо у процесі збору всіх елементів, щодо того, що саме і коли трапилося. Я звернулася до генерального секретаря міністерства закордонних справ Австрії з вимогою зв’язатися із послами Росії та України, щоб висловити їм нашу глибоку стривоженість та запевнити, що ми працюємо над деескалацією ситуації”, — заявила Карін Кнайсл.

Вона додала, що весь час перебуває на зв’язку зі своїми колегами й партнерами у пошуку рішення та для “надання їм окремих наказів і директив”.

Раніше МЗС Грузії заявило про небезпеку у всьому Чорноморському регіоні.

26 листопада після півночі на засіданні Ради національної безпеки та оборони України було ухвалене рішення про підготовку до запровадження воєнного стану в Україні на 60 днів через напад Росії на українські військові кораблі.

Це питання парламент має розглянути 26 листопада на закритому засіданні, початок якого запланований на 16-у годину.

Як повідомляв УНН, вчора, 25 листопада, прикордонний корабель РФ протаранив у Чорному морі буксир ВМС України.

Орієнтовно о 20:00 російські кораблі здійснили обстріл українських суден.

Як повідомив начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко, що на трьох українських кораблях ВМС ЗСУ перебувало 23 військовослужбовці. 6 українських військовослужбовців зазнали поранення. Троє поранених моряків знаходяться у керченській лікарні. Крім того, стало відомо, що слідчі РФ наразі опитують 20 українських моряків.

