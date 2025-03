Австрия срочно созывает совещание постпредов ЕС

“Австрия и ее правительство призвали провести завтра встречу политического и безопасности комитета. Цель — найти общую позицию Европейского союза. Сегодня будет заседание Совета Безопасности ООН”, — сообщила австрийский министр.

Представительница правительства Австрии, которая сейчас руководит Советом ЕС, отмечает, что австрийское председательство пока занимается сбором и изучением всех деталей инцидента в Керченском проливе.

“Мы находимся в процессе сбора всех элементов относительно того, что именно и когда случилось. Я обратилась к генеральному секретарю министерства иностранных дел Австрии с требованием связаться с послами России и Украины, чтобы выразить им нашу глубокую обеспокоенность и заверить, что мы работаем над деэскалацией ситуации”, — заявила Карин Кнайсл.

Она добавила, что все время находится на связи со своими коллегами и партнерами в поиске решения и для “предоставления ими отдельных приказов и директив”.

Ранее МИД Грузии заявил об опасности во всем Черноморском регионе.

26 ноября после полуночи на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины было принято решение о подготовке к введению военного положения в Украине на 60 дней из-за нападения России на украинские военные корабли.

Этот вопрос парламент должен рассмотреть 26 ноября на закрытом заседании, начало которого запланировано на 16:00.

Как сообщал УНН, вчера, 25 ноября, пограничный корабль РФ протаранил в Черном море буксир ВМС Украины.

Ориентировочно в 20:00 российские корабли совершили обстрел украинских судов.

Как сообщил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, на трех украинских кораблях ВМС ВСУ находилось 23 военнослужащих. 6 украинских военнослужащих получили ранения. Трое раненых моряков находятся в керченской больнице. Кроме того, стало известно, что следователи РФ пока опрашивают 20 украинских моряков.

Seriously concerned about the military escalation btw #Russia and #Ukraine in the Kerch Strait. Both sides must refrain from using military force. On AT initiative, #EU to discuss appropriate steps.

— Karin Kneissl (@Karin_Kneissl) 26 ноября 2018