Австрия срочно созывает совещание постпредов ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. На фоне эскалации напряженности между Россией и Украиной Австрия в качестве председателя созывает на 27 ноября заседание так называемого Комитета по политике и безопасности на уровне постоянных представителей государств ЕС. Об этом написала в Twitter Карин Кнайсл, федеральный министр Австрии по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел, передает УНН.
“Австрия и ее правительство призвали провести завтра встречу политического и безопасности комитета. Цель — найти общую позицию Европейского союза. Сегодня будет заседание Совета Безопасности ООН”, — сообщила австрийский министр.
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Представительница правительства Австрии, которая сейчас руководит Советом ЕС, отмечает, что австрийское председательство пока занимается сбором и изучением всех деталей инцидента в Керченском проливе.
“Мы находимся в процессе сбора всех элементов относительно того, что именно и когда случилось. Я обратилась к генеральному секретарю министерства иностранных дел Австрии с требованием связаться с послами России и Украины, чтобы выразить им нашу глубокую обеспокоенность и заверить, что мы работаем над деэскалацией ситуации”, — заявила Карин Кнайсл.
Она добавила, что все время находится на связи со своими коллегами и партнерами в поиске решения и для “предоставления ими отдельных приказов и директив”.
Ранее МИД Грузии заявил об опасности во всем Черноморском регионе.
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26 ноября после полуночи на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины было принято решение о подготовке к введению военного положения в Украине на 60 дней из-за нападения России на украинские военные корабли.
Этот вопрос парламент должен рассмотреть 26 ноября на закрытом заседании, начало которого запланировано на 16:00.
Как сообщал УНН, вчера, 25 ноября, пограничный корабль РФ протаранил в Черном море буксир ВМС Украины.
Ориентировочно в 20:00 российские корабли совершили обстрел украинских судов.
Как сообщил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, на трех украинских кораблях ВМС ВСУ находилось 23 военнослужащих. 6 украинских военнослужащих получили ранения. Трое раненых моряков находятся в керченской больнице. Кроме того, стало известно, что следователи РФ пока опрашивают 20 украинских моряков.
Seriously concerned about the military escalation btw #Russia and #Ukraine in the Kerch Strait. Both sides must refrain from using military force. On AT initiative, #EU to discuss appropriate steps.— Karin Kneissl (@Karin_Kneissl) 26 ноября 2018