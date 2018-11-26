Австрия срочно созывает совещание постпредов ЕС

КИЕВ. 26 ноября. УНН. На фоне эскалации напряженности между Россией и Украиной Австрия в качестве председателя созывает на 27 ноября заседание так называемого Комитета по политике и безопасности на уровне постоянных представителей государств ЕС. Об этом написала в Twitter Карин Кнайсл, федеральный министр Австрии по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел, передает УНН.