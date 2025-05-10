В Киеве горят Совские пруды: огонь охватил 800 квадратных метров
Киев • УНН
В Соломенском районе Киева спасатели борются с огнем на Совских прудах. Загорелся камыш, пожар распространился на площадь 800 квадратных метров.
В Киеве вспыхнул пожар на территории Совских прудов - горит камыш, на месте работают спасатели, передает УНН со ссылкой на КГГА.
Детали
Спасатели ликвидируют пожар в экосистеме Соломенского района.
Возгорание камыша произошло на открытой территории Совских прудов с последующим распространением на общей площади 800 кв. м
Пока информация о пострадавших не поступала.
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