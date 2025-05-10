У Києві палають Совські ставки: вогонь охопив 800 квадратних метрів
Київ • УНН
У Солом'янському районі Києва рятувальники борються з вогнем на Совських ставках. Загорівся очерет, пожежа розповсюдилась на площу 800 квадратних метрів.
У Києві спалахнула пожежа на території Совських ставків - горить очерет, на місці працюють рятувальники, передає УНН із посиланням на КМДА.
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Рятувальники ліквідовують пожежу в екосистемі Солом'янського району.
Загоряння очерету сталось на відкритій території Совських ставків із подальшим розповсюдженням на загальній площі 800 кв. м
Наразі інформація щодо постраждалих не надходила.
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