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Порошенко і Столтенберг домовилися про термінове скликання Комісії Україна-НАТО

Порошенко і Столтенберг домовилися про термінове скликання Комісії Україна-НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко провів розмову з Генеральним Секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом, під час якого співрозмовники домовилися про термінове скликання надзвичайного засідання Комісії Україна-НАТО. Про це на своїй сторінці написав прес-секретар Президента Святослав Цеголко, передає УНН.

“Порошенко і Столтенберг домовилися про термінове скликання надзвичайного засідання Комісії Україна-НАТО через агресію Росії”, — написав Цеголко.

За його словами, Порошенко проінформував про брутальний акт агресії Росії проти України в Азовсько-Чорноморській акваторії та дії України у відповідь, в тому числі запровадження режиму воєнного стану.

Президент також закликав посилити міжнародний тиск на Росію задля негайного звільнення українських моряків та кораблів.

“Генсек НАТО висловив підтримку територіальної цілісності та суверенітету України і закликав Росію дотримуватися норм міжнародного права та свободи судноплавства в акваторії Азовського та Чорного морів”, — зазначив прес-секретар.

Президент України та Генсек Північноатлантичного Альянсу обговорили загрози регіональній безпеці внаслідок непередбачуваних дій Росії, додав він.

Під час розмови було домовлено продовжити контакти на найвищому рівні.

Як повідомляв УНН, 26 листопада після півночі на засіданні Ради національної безпеки та оборони України було ухвалене рішення про підготовку до запровадження воєнного стану в Україні на 60 днів через напад Росії на українські військові кораблі.

Це питання парламент має розглянути 26 листопада на закритому засіданні, початок якого запланований на 16-у годину.

Як повідомляв УНН, вчора, 25 листопада, прикордонний корабель РФ протаранив у Чорному морі буксир ВМС України.

Орієнтовно о 20:00 російські кораблі здійснили обстріл українських суден.

Як повідомив начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко, що на трьох українських кораблях ВМС ЗСУ перебувало 23 військовослужбовці. 6 українських військовослужбовців зазнали поранення. Троє поранених моряків знаходяться у керченській лікарні. Крім того, стало відомо, що слідчі РФ наразі опитують 20 українських моряків.

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