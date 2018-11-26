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Сьогодні комітет з нацбезпеки розгляне оголошення воєнного стану

Сьогодні комітет з нацбезпеки розгляне оголошення воєнного стану

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Сьогодні відбудеться засідання комітету ВРУ з питань національної безпеки та оборони, на якому розглянуть питання оголошення воєнного стану. Про це кореспонденту УНН повідомив народний депутат України, член комітету з питань національної безпеки та оборони Іван Вінник.

“Сьогодні буде засідання комітету (з питань нацбезпеки — ред.) о 14:30, яке буде відкрите. На ньому буде (зроблено — ред.) висновок на Указ Президента про оголошення воєнного стану, який має бути затверджений Верховною Радою шляхом голосування. Це передбачає надання висновку профільного комітету — саме це буде предметом засідання”, — повідомив І.Вінник.

Нагадаємо, Рада національної безпеки та оборони України закликала проголосити воєнний стан.

Пізніше стало відомо, що сьогодні, 26 листопада, має відбутися позачергова сесія Верховної Ради України.

Як повідомляв УНН, вчора, 25 листопада, прикордонний корабель РФ протаранив у Чорному морі буксир ВМС України.

Орієнтовно о 20:00 російські кораблі здійснили обстріл українських суден.

Як повідомив начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко, що на трьох українських кораблях ВМС ЗСУ перебувало 23 військовослужбовці. 6 українських військовослужбовців зазнали поранення.

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