Сегодня комитет по нацбезопасности рассмотрит объявление военного положения
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Сегодня состоится заседание комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны, на котором рассмотрят вопрос объявления военного положения. Об этом корреспонденту УНН сообщил народный депутат Украины, член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.
"Сегодня будет заседание комитета (по вопросам нацбезопасности - ред.) в 14:30, которое будет открыто. На нем будет (сделан - ред.) вывод на Указ Президента об объявлении военного положения, который должен быть утвержден Верховной Радой путем голосования. Это предусматривает предоставление заключения профильного комитета - именно это будет предметом заседания", - сообщил И.Винник.
Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины призвал объявить военное положение.
Позже стало известно, что сегодня, 26 ноября, должна состояться внеочередная сессия Верховной Рады Украины.
Как сообщал УНН, вчера, 25 ноября, пограничный корабль РФ протаранил в Черном море буксир ВМС Украины.
Ориентировочно в 20:00 российские корабли совершили обстрел украинских судов.
Как сообщил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, что на трех украинских кораблях ВМС ВСУ находилось 23 военнослужащих. 6 украинских военнослужащих получили ранения.