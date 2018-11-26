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Сегодня комитет по нацбезопасности рассмотрит объявление военного положения

Сегодня комитет по нацбезопасности рассмотрит объявление военного положения

Киев  •  УНН

 • 25458 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Сегодня состоится заседание комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны, на котором рассмотрят вопрос объявления военного положения. Об этом корреспонденту УНН сообщил народный депутат Украины, член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.

"Сегодня будет заседание комитета (по вопросам нацбезопасности - ред.) в 14:30, которое будет открыто. На нем будет (сделан - ред.) вывод на Указ Президента об объявлении военного положения, который должен быть утвержден Верховной Радой путем голосования. Это предусматривает предоставление заключения профильного комитета - именно это будет предметом заседания", - сообщил И.Винник.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины призвал объявить военное положение.

Позже стало известно, что сегодня, 26 ноября, должна состояться внеочередная сессия Верховной Рады Украины.

Как сообщал УНН, вчера, 25 ноября, пограничный корабль РФ протаранил в Черном море буксир ВМС Украины.

Ориентировочно в 20:00 российские корабли совершили обстрел украинских судов.

Как сообщил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, что на трех украинских кораблях ВМС ВСУ находилось 23 военнослужащих. 6 украинских военнослужащих получили ранения.

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