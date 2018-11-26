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Порошенко и Столтенберг договорились о срочном созыве Комиссии Украина-НАТО

Порошенко и Столтенберг договорились о срочном созыве Комиссии Украина-НАТО

Киев  •  УНН

 • 13086 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел разговор с Генеральным Секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, во время которого собеседники договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания Комиссии Украина-НАТО. Об этом на своей странице написал пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко, передает УНН.

"Порошенко и Столтенберг договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания Комиссии Украина-НАТО из-за агрессии России", - написал Цеголко.

По его словам, Порошенко проинформировал о грубом акте агрессии России против Украины в Азово-Черноморской акватории и действия Украины в ответ, в том числе введение режима военного положения.

Президент также призвал усилить международное давление на Россию для немедленного освобождения украинских моряков и кораблей.

"Генсек НАТО выразил поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины и призвал Россию соблюдать нормы международного права и свободы судоходства в акватории Азовского и Черного морей", - отметил пресс-секретарь.

Президент Украины и Генсек Североатлантического альянса обсудили угрозы региональной безопасности вследствие непредсказуемых действий России, добавил он.

Во время разговора была достигнута договоренность продолжить контакты на высшем уровне.

Как сообщал УНН, 26 ноября после полуночи на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины было принято решение о подготовке к введению военного положения в Украине на 60 дней из-за нападения России на украинские военные корабли.

Этот вопрос парламент должен рассмотреть 26 ноября на закрытом заседании, начало которого запланировано на 16.00.

Как сообщал УНН, вчера, 25 ноября, пограничный корабль РФ протаранил в Черном море буксир ВМС Украины.

Ориентировочно в 20:00 российские корабли совершили обстрел украинских судов.

Как сообщил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, что на трех украинских кораблях ВМС ВСУ находилось 23 военнослужащих. 6 украинских военнослужащих получили ранения. Трое раненых моряков находятся в керченской больнице. Кроме того, стало известно, что следователи РФ пока опрашивают 20 украинских моряков.

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