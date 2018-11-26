Засідання ЄС щодо ситуації в Азовському морі пройде у найближчі 48 годин - журналіст
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Постійні представники країн-членів ЄС зберуться для обговорення ситуації в Азовському морі та Керченській протоці сьогодні або завтра. Про це повідомив у Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк, передає УНН.
“Постійні представники країн-членів ЄС, ймовірно, обговорять ситуацію в Азовському морі та Керченській протоці сьогодні або завтра”, — написав журналіст.
Раніше про термінову зустріч представників країн-членів ЄС заявила федеральний міністр Австрії з питань Європи, інтеграції та закордонних справ Карін Кнайсл.
“Австрія та її уряд закликали провести завтра зустріч Політичного та безпекового комітету. Мета — знайти спільну позицію Європейського союзу. Сьогодні буде засідання Ради Безпеки ООН”, — повідомила австрійський міністр.
26 листопада після півночі на засіданні Ради національної безпеки та оборони України було ухвалене рішення про підготовку до запровадження воєнного стану в Україні на 60 днів через напад Росії на українські військові кораблі.
Це питання парламент має розглянути 26 листопада на закритому засіданні, початок якого запланований на 16-у годину.
Як повідомляв УНН, вчора, 25 листопада, прикордонний корабель РФ протаранив у Чорному морі буксир ВМС України.
Орієнтовно о 20:00 російські кораблі здійснили обстріл українських суден.
Як повідомив начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко, що на трьох українських кораблях ВМС ЗСУ перебувало 23 військовослужбовці. 6 українських військовослужбовців зазнали поранення. Троє поранених моряків знаходяться у керченській лікарні. Крім того, стало відомо, що слідчі РФ наразі опитують 20 українських моряків.