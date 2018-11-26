Засідання ЄС щодо ситуації в Азовському морі пройде у найближчі 48 годин - журналіст

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Постійні представники країн-членів ЄС зберуться для обговорення ситуації в Азовському морі та Керченській протоці сьогодні або завтра. Про це повідомив у Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк, передає УНН.