Заседание ЕС по ситуации в Азовском море пройдет в ближайшие 48 часов - журналист
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Постоянные представители стран-членов ЕС соберутся для обсуждения ситуации в Азовском море и Керченском проливе сегодня или завтра. Об этом сообщил в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, передает УНН.
"Постоянные представители стран-членов ЕС, вероятно, обсудят ситуацию в Азовском море и Керченском проливе сегодня или завтра", - написал журналист.
Ранее о срочной встрече представителей стран-членов ЕС заявила федеральный министр Австрии по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Карин Кнайсл.
"Австрия и ее правительство призвали провести завтра встречу политического и безопасности комитета. Цель - найти общую позицию Европейского союза. Сегодня будет заседание Совета Безопасности ООН", - сообщила австрийский министр.
26 ноября после полуночи на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины было принято решение о подготовке к введению военного положения в Украине на 60 дней из-за нападения России на украинские военные корабли.
Этот вопрос парламент должен рассмотреть 26 ноября на закрытом заседании, начало которого запланировано на 16.00.
Как сообщал УНН, вчера, 25 ноября, пограничный корабль РФ протаранил в Черном море буксир ВМС Украины.
Ориентировочно в 20:00 российские корабли совершили обстрел украинских судов.
Как сообщил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, что на трех украинских кораблях ВМС ВСУ находилось 23 военнослужащих. 6 украинских военнослужащих получили ранения. Трое раненых моряков находятся в керченской больнице. Кроме того, стало известно, что следователи РФ пока опрашивают 20 украинских моряков.