Генсек Ради Європи прокоментував ситуацію в Керченській протоці

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Азовське море та Керченська протока є спільними територіальними водами України та РФ, відповідно до Договору про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки від 2004 року. Про це нагадав Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд, коментуючи ситуацію навколо Азовського моря та Керченської протоки, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби РЄ.