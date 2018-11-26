Генсек Ради Європи прокоментував ситуацію в Керченській протоці

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Азовське море та Керченська протока є спільними територіальними водами України та РФ, відповідно до Договору про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки від 2004 року. Про це нагадав Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд, коментуючи ситуацію навколо Азовського моря та Керченської протоки, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби РЄ.

“Вільний прохід через Керченську протоку гарантує Договір між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки”, — заявив Ягланд.

Він нагадав, що відповідний документ був підписаний у 2003 році і набрав чинності в 2004 році.

“Відповідно до цього Договору, Азовське море та Керченська протока є спільними територіальними водами. Угода повинна бути дотримана. Дуже важливо уникнути будь-якої подальшої ескалації в регіоні”, — наголосив Генсек РЄ.

Як повідомляв УНН, 26 листопада після півночі на засіданні Ради національної безпеки та оборони України було ухвалене рішення про підготовку до запровадження воєнного стану в Україні на 60 днів через напад Росії на українські військові кораблі.

Це питання парламент має розглянути 26 листопада на закритому засіданні, початок якого запланований на 16-у годину.

Як повідомляв УНН, вчора, 25 листопада, прикордонний корабель РФ протаранив у Чорному морі буксир ВМС України.

Орієнтовно о 20:00 російські кораблі здійснили обстріл українських суден.

Як повідомив начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко, що на трьох українських кораблях ВМС ЗСУ перебувало 23 військовослужбовці. 6 українських військовослужбовців зазнали поранення. Троє поранених моряків знаходяться у керченській лікарні. Крім того, стало відомо, що слідчі РФ наразі опитують 20 українських моряків.

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