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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 94821 просмотра

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8 марта, 10:25 • 105366 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 138037 просмотра

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7 марта, 15:45 • 133083 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141555 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145357 просмотра

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Генсек Совета Европы прокомментировал ситуацию в Керченском проливе

Киев  •  УНН

 • 20060 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Азовское море и Керченский пролив являются общими территориальными водами Украины и РФ, в соответствии с Договором о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2004 года. Об этом напомнил Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, комментируя ситуацию вокруг Азовского моря и Керченского пролива, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы СЕ.

"Свободный проход через Керченский пролив гарантирует Договор между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива", - заявил Ягланд.

Он напомнил, что соответствующий документ был подписан в 2003 году и вступил в силу в 2004 году.

"Согласно этому Договору, Азовское море и Керченский пролив являются общими территориальными водами. Договор должен быть соблюден. Очень важно избежать любой дальнейшей эскалации в регионе", - подчеркнул генсек СЕ.

Как сообщал УНН, 26 ноября после полуночи на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины было принято решение о подготовке к введению военного положения в Украине на 60 дней из-за нападения России на украинские военные корабли.

Этот вопрос парламент должен рассмотреть 26 ноября на закрытом заседании, начало которого запланировано на 16.00.

Как сообщал УНН, вчера, 25 ноября, пограничный корабль РФ протаранил в Черном море буксир ВМС Украины.

Ориентировочно в 20:00 российские корабли совершили обстрел украинских судов.

Как сообщил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, что на трех украинских кораблях ВМС ВСУ находилось 23 военнослужащих. 6 украинских военнослужащих получили ранения. Трое раненых моряков находятся в керченской больнице. Кроме того, стало известно, что следователи РФ пока опрашивают 20 украинских моряков.

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