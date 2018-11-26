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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 102622 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 108208 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 144375 просмотра

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7 марта, 17:42 • 140533 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134433 просмотра

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7 марта, 13:58 • 127348 просмотра

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7 марта, 08:52 • 167923 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141596 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145386 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Туск заверил, что ЕС готовится дать отпор агрессии РФ

Туск заверил, что ЕС готовится дать отпор агрессии РФ

Киев  •  УНН

 • 11836 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском. Об этом сообщила пресс-служба главы государства, передает УНН.

“Глава Украинского государства Петр Порошенко проинформировал Президента Европейского Совета Дональда Туска в отношении агрессии России против Украины в акватории Керченского пролива”, — говорится в сообщении.

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Все действия в отношении украинских моряков и кораблей было названо грубым нарушением норм международного права и, в частности Будапештского меморандума.

Дональд Туск выразил обеспокоенность из-за агрессивных действий России и эскалации ситуации и объявил о полной поддержке Украины.

Президент Европейского Совета заверил, что сделает все возможное для консолидации позиции стран Европейского Союза в поддержку Украины в ее отпоре российской агрессии и о продолжении политики санкций.

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Собеседники договорились продолжить контакты на высшем уровне.

Напомним, 26 ноября состоялась телефонная беседа лидеров Украины и Польши относительно инцидента в Азовском море. Порошенко и Дуда призвали ЕС усилить санкционное давление на Россию и вынести этот вопрос на заседание Европейского Совета.

Заседание ЕС по ситуации в Азовском море пройдет в ближайшие 48 часов. Ранее о срочной встрече представителей стран-членов ЕС заявила федеральный министр Австрии по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Карин Кнайсл.

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Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.

Также МИД предоставило иностранным послам доказательства прямой агрессии РФ против Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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