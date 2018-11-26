Туск заверил, что ЕС готовится дать отпор агрессии РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском. Об этом сообщила пресс-служба главы государства, передает УНН.
“Глава Украинского государства Петр Порошенко проинформировал Президента Европейского Совета Дональда Туска в отношении агрессии России против Украины в акватории Керченского пролива”, — говорится в сообщении.
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Все действия в отношении украинских моряков и кораблей было названо грубым нарушением норм международного права и, в частности Будапештского меморандума.
Дональд Туск выразил обеспокоенность из-за агрессивных действий России и эскалации ситуации и объявил о полной поддержке Украины.
Президент Европейского Совета заверил, что сделает все возможное для консолидации позиции стран Европейского Союза в поддержку Украины в ее отпоре российской агрессии и о продолжении политики санкций.
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Собеседники договорились продолжить контакты на высшем уровне.
Напомним, 26 ноября состоялась телефонная беседа лидеров Украины и Польши относительно инцидента в Азовском море. Порошенко и Дуда призвали ЕС усилить санкционное давление на Россию и вынести этот вопрос на заседание Европейского Совета.
Заседание ЕС по ситуации в Азовском море пройдет в ближайшие 48 часов. Ранее о срочной встрече представителей стран-членов ЕС заявила федеральный министр Австрии по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Карин Кнайсл.
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Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.
Также МИД предоставило иностранным послам доказательства прямой агрессии РФ против Украины.